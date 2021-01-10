Toyota, Çekya'daki fabrikayı satın alarak Yaris üretimi yapacak

Toyota ve PSA Grubu arasında 2002 yılında başlayan iş birliği sonucunda ortak üretim gerçekleştiren Çekya fabrikasının tüm hisseleri, Toyota tarafından satın alındı

Toyota ve PSA Grubu arasında 2002 yılında başlayan iş birliği sonucunda, Çekya'daki TPCA fabrikası hayata geçirilmişti. Ancak Japon şirket, fabrikanın tüm hisselerini satın aldı.

Toyota açıklamasına göre, satın almayla birlikte Çekya'da bulunan Kolin üretim tesisi, Toyota Motor Avrupa'nın bir parçası haline geldi.

Toyota aynı zamanda üretim tesisine 4 milyar krondan daha fazla yatırım yaparak genişletme ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

HİBRİT VE YARIS MODELİNE ODAKLANACAK

Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Toyota Yaris'in üretimine 2021'in ikinci yarısında burada da başlayacak.

Açılış töreniyle birlikte 'Toyota Motor Manufacturing Czech Republic' ismini alan tesiste kurumsal kimlik çalışmaları da tamamlandı.

2021 itibarıyla TMMCZ olarak isimlendirilen fabrikada, 2005'ten bu yana Toyota Aygo, Peugeot 108 ve Citroen C1 olmak üzere A segmenti modellerin üretimi gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Toyota'nın bu üretimleri sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

3 bin 500 çalışanı ile bölgedeki en büyük istihdamı sağlayan fabrika, aynı zamanda Kolin bölgesinde sosyal sorumluluk projelerini destekleyerek son 15 yılda katkılar sağlamasıyla biliniyor.