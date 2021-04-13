Toyota CEO'su Akio Toyoda, yılın otomobil insanı seçildi

Toyota Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Akio Toyoda, '2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı' ödülünün sahibi oldu.

Toyota Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Akio Toyoda, "2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı" seçildi.

Toyoda'ya takdim edilen ödül, 90'dan fazla uluslararası gazetecinin yer aldığı Dünya Otomobil Ödülleri jürisi tarafından verildi.

Toyoda'nın, geleceğin gerçek hayattaki prototipi olan Woven City'nin inşasına önderlik ettiği, bir yarışçı olarak motor sporlarında aktif olarak yer aldığı anlatıldı.

"HEPİMİZİN ORTAK ÇABASI"

Ödülle ilgili açıklamalarda bulunan CEO Akio Toyoda, dünya çapında 360 bin Toyota takım üyesi adına teşekkür ederek, "Eğer sakıncası yoksa bu ödülü 'Yılın Otomobili İnsanı'ndan, 'Yılın Otomobili İnsanları' şeklinde değiştirmek isterim. Çünkü bu başarı tüm global çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizin ortak çabasıdır.'"açıklamasında bulundu.

AKIO TOYODA KİMDİR

Keio Üniversitesi'nden hukuk mezunu olan ve ABD'deki Babson College'den işletme alanında yüksek lisans derecesiyle mezun olan Akio Toyoda, 1984'te Toyota'ya katıldı.

Japonya'da ve deniz aşırı ülkelerde çok farklı alanlarda çalıştıktan sonra 2000'de Toyota yönetim kuruluna giren Toyoda, 2009'da mevcut görevine gelmeden önce kıdemli yönetici ve başkan yardımcısı gibi roller üstlendi.

Yılın Dünya Otomobili İnsanı ödülü, bir önceki yıl global otomotiv endüstrisine önemli katkılarda bulunan bir kişiyi takdir etmek adına 2018'de oluşturuldu.