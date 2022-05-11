Petrol
105.28
2.75%
Euro
16.22
0.85%
Dolar
15.32
0.47%
Altın
912.43
1.11%
Borsa
2482
-0.34%
Bitcoin
501.014
2.74%
BTXN Coin
13.27
-8.98%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Toyota, Çin'de üretimi durdurdu

    Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki sıkı karantina nedeniyle üretimi 6 gün durdurduğunu açıkladı.
    • 11.05.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toyota, Çin'de üretimi durdurdu

    Koronavirüs pandemisinin Çin'de yeniden etkisini göstermesiyle birlikte, özellikle Şanghay şehrinde sıkı karantina kuralları uygulanıyor.

    Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından salı günü yayınlanan verilere göre, Şanghay'da gerçekleşen otomobil üretimleri bu durumdan etkileniyor.

    Toyota da üretimi durdurma kararı aldı

    Geçtiğimiz günlerde Şanghay tesisindeki üretimi durdurma kararı alan Tesla'ya Toyota da katıldı.

    İHA'da yer alan habere göre Japon şirket, Çin’in Şanghay kentindeki koronavirüs karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.

    toyota

    Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

    Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Hangi kara yolunda çalışma var? 11 Mayıs Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 11 Mayıs Çarşamba kara yollarında son durum

    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    3. Sayfa

    Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Görüş Bildir