Toyota, Çin'de üretimi durdurdu

Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki sıkı karantina nedeniyle üretimi 6 gün durdurduğunu açıkladı.

Koronavirüs pandemisinin Çin'de yeniden etkisini göstermesiyle birlikte, özellikle Şanghay şehrinde sıkı karantina kuralları uygulanıyor.

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından salı günü yayınlanan verilere göre, Şanghay'da gerçekleşen otomobil üretimleri bu durumdan etkileniyor.

Toyota da üretimi durdurma kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde Şanghay tesisindeki üretimi durdurma kararı alan Tesla'ya Toyota da katıldı.

İHA'da yer alan habere göre Japon şirket, Çin’in Şanghay kentindeki koronavirüs karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.

Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.