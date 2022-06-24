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    Toyota, Çin'de üretimi durdurma süresini uzattı

    Toyota, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattığını açıkladı.
    • 24.06.2022 - 09:07
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    Toyota, Çin'de üretimi durdurma süresini uzattı

    Koronavirüs pandemisinin Çin'de yeniden etkisini göstermesiyle birlikte, özellikle Şanghay şehrinde sıkı karantina kuralları uygulanıyor.

    Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından salı günü yayınlanan verilere göre, Şanghay'da gerçekleşen otomobil üretimleri bu durumdan etkileniyor.

    Toyota da üretimi durdurma kararı aldı

    Geçen hafta Şanghay tesisindeki üretimi durdurma kararı alan Tesla'ya Toyota da katılmıştı.

    Çin’in Şanghay kentindeki koronavirüs karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurmuştu.

    toyota

    Toyota, üretimi durdurma süresini uzattı

    AA'da yer alan habere göre, Şanghay'da koronavirüs salgınını durdurmak için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, Japon otomotiv firmalarının üretim kapasitelerini etkilemeye devam ediyor.

    Toyota'nın geçen hafta açıkladığı Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durdurması kararı güncellendi.

    Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın merkezi kabul edilen Aiçi eyaletindeki tesislerde 4 üretim bandı, önceki tarihe ek olarak 10 gün daha çalıştırılmayacak.

    Firma, Çin'deki tedarikçilerinin, parça teslimatında gecikmeler yaşaması nedeniyle söz konusu uzatma kararını aldığını duyurdu.

    Subaru ve Daihatsu firmalarının da parça tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı faaliyetlerine ara verdiği kaydedildi.


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