Toyota, Çin'de yeni elektrikli SUV modelini tanıtacak

Toyota, 19 Nisan'da başlayacak 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ön gösterimini yapacak.

Otomobil meraklılarının beklediği 2021 Şanghay Otomobil Fuarı, 19 ve 20 Nisan'daki basın günleriyle başlayacak ve 28 Nisan'a kadar devam edecek. Japon otomobil üreticisi Toyota, fuarda tamamen elektrikli SUV modelini görüxüye çıkaracak.

Toyota açıklamasına göre, ilk olarak geçen aylarda Avrupa'da düzenlenen Kenshiki Forumu'nda iletişimi yapılan elektrikli SUV, Toyota'nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

Toyota'nın e-TNGA mimarisinde temel unsurlar sabit kalırken, diğer unsurlar ise ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı ve yüksekliği ayarlanabiliyor.

FARKLI BATARYA VE MOTOR

e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine göre önden çekişli, arkadan itişli, dört çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik motoru kapasiteleri de bu platforma adapte edilebiliyor.

Yeni elektrikli SUV hakkında daha fazla bilgi için, 19 Nisan'daki 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nı beklememiz gerekecek.