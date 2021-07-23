Toyota, çip krizi nedeniyle 3 fabrikasını kapattı

Japon otomotiv üreticisi Toyota, çip tedarik sorunları nedeniyle Tayland'daki araç üretimini askıya aldığını açıkladı.

Şimdiye kadar Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

Japon otomobil markası Toyota ise üretime verdiği arayı genişletti. Şirket, küresel çip krizi nedeniyle Tayland'daki üç üretim tesisinde araç üretimini askıya aldı. Toyota, Tayland'da yılda 550 bin araç üretim kapasitesine sahip.

TAYLAND'IN ÖNEMİ BÜYÜK

Tayland'daki askıya almalar ilk olarak Nikkei Asia tarafından bildirildi. Tayland, Honda ve Çin'in Great Wall Motor gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazıları için Asya'nın dördüncü en büyük otomobil montaj ve ihracat merkezi.

Marka, geçtiğimiz aylarda yine çip krizi nedenyile Çekya ve ABD'de de bazı fabrikalarında üretim arası vermişti.