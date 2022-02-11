Toyota, çip krizi nedeniyle üretim hedefini düşürdü

Toyota, çip tedarik sıkıntıları nedeniyle yıllık üretim hedefini düşürdüğünü açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın üçüncü çeyrekte faaliyet kârı yüzde 21 azalarak 784.4 milyar yen (6.80 milyar dolar) oldu. Şirket, çip tedarik sorunları nedeniyle üretim hedefini düşürdü.

Toyota, 31 Mart'ta sona eren mali yıl için üretim hedefini 9 milyondan 8.5 milyona indirdi.

Refinitiv verilerine göre, dokuz analistin tahminlerinin medyanı şirketin faaliyet kârının 31 Aralık'ta biten üçüncü çeyrekte 716.8 milyar yen olacağı yönündeydi.

Toyota, bu yıl için 2.8 trilyon yen olan kâr beklentisini korudu. Toyota 2021 yılında 10,5 milyon araç satışında küresel liderliğini de korumuştu.

ÜRETİM ETKİLENİYOR

Toyota yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan koronavirüs vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.