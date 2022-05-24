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    Toyota, çip krizi nedeniyle üretim hedefini yine düşürdü

    Toyota, çip tedarik sıkıntıları nedeniyle yıllık üretim hedefini 100 bin araç daha azalttı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:42
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    Toyota, çip krizi nedeniyle üretim hedefini yine düşürdü

    Toyota yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan koronavirüs vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

    Toyota, salı günü yaptığı açıklamada, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle küresel üretim planını haziran ayında yaklaşık 100 bin araç daha azaltarak 850 bine indireceğini duyurdu.

    Yıllık tahmin değişmedi

    Öte yandan şirket, Mart 2023'e kadar dünya çapında yaklaşık 9,7 milyon araç üretme tahminini değiştirmedi.

    Otomobil üreticisi, ayrıca Şanghay'daki koronavirüs kapanmalarının tetiklediği tedarik sıkıntısı nedeniyle yerel fabrika hattının ek olarak askıya alındığını da duyurdu.

    Ek askıya alma, 25 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında olacak ve toplamda 10 fabrikadaki 16 üretim hattını etkileyecek.

    toyota tundra

    "Önümüzü göremiyoruz"

    Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını belirten şirket; çip kıtlığı, koronavirüs salgınları ve diğer faktörlerin "ileriye bakmayı zorlaştırdığını ve önlerini göremediklerini" belirtti.


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