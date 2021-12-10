Toyota, çip krizi nedeniyle üretime ara verecek

Japon otomobil devi Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki 2 fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Şimdiye kadar Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

Japon otomobil markası Toyota ise üretime verdiği arayı genişletti. Şirket, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki 2 fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Toyota eylül ayında, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan koronavirüs vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

ÜRETİM AZALIYOR

Japon marka, çip krizi ve Çin’de elektrik enerjisi yetersizliğinden dolayı küresel otomobil üretimini kasım ayında yüzde 15 azaltarak 150 bin araca düşürmüştü.