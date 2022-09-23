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    Toyota, çip krizi nedeniyle üretimi düşürdü

    Toyota, çip krizi nedeniyle ekim ayında dünya çapında yaklaşık 800 bin araç üretmeyi planladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:14
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    Toyota, çip krizi nedeniyle üretimi düşürdü

    Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

    Toyota, çip krizi nedeniyle ekim ayında dünya çapında yaklaşık 800 bin araç üretmeyi planladığını açıkladı ve üretim hedefini düşürdü.

    Dünyanın en büyük otomobil üreticisinin hala üretimde sorunlar yaşaması, çip krizinin endişe verici bir boyutunun göstergesi.

    2022 üretim hedefi değişmedi

    Yine de Toyota, 9.7 milyon adetlik rekor tahminine bağlı kalarak, mevcut mali yıl için küresel araç üretim hedefini şimdilik değiştirmedi.

    Japon otomobil üreticisi, geçen ay eylülden kasıma kadar ayda ortalama 900 bin araç üretmeyi hedeflediğini söylemişti. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada, ekimden aralık ayına kadar ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi beklediğini söyledi.

    toyota

    Üretimi askıya alıyor

    Ekim ayı üretim planına göre Toyota, yedi yerli fabrikada 10 hat için 12 güne kadar üretimi askıya alacak.


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