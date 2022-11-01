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    Toyota, çip krizi nedeniyle yedek anahtar vermeyecek

    Toyota, çip krizi nedeniyle sıfır araçlarla teslim edilen yedek akıllı anahtarın mekanik olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 08:50
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    Toyota, çip krizi nedeniyle yedek anahtar vermeyecek

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, şu sıralar çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

    Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

    Toyota'dan anahtar açıklaması

    Pek çok otomobil üreticisinin yaptığı gibi bir çift akıllı anahtar veren Toyota, bu kararından vazgeçmiş görünüyor.

    Toyota yetkilileri, bir süre teslim edilecek otomobillerde yalnızca bir adet akıllı anahtar bulunacağını açıkladı. Müşteriler, yedek olarak mekanik anahtar alacak.

    toyota

    Şu anda yalnızca Japonya'da geçerli bu karar, önümüzdeki günlerde Türkiye dahil pek çok ülkede uygulanabilir.

    Toyota'dan yapılan açıklamada, "Bu karar, yarı iletken sıkıntısı devam ettikçe otomobilleri müşterilere mümkün olduğunca çabuk teslim etmeyi amaçlayan geçici bir önlem. İkinci akıllı anahtar hazır olur olmaz teslim etmeyi planlıyoruz." denildi.


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