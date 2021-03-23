Toyota, çip sıkıntısı nedeniyle bir fabrikasında daha üretime 14 gün ara verdi

Toyota, çip sıkıntısı nedeniyle bir fabrikasında daha üretime 14 gün ara verdi

Japon otomotiv üreticisi Toyota, çip tedarik sorunları nedeniyle Kuzey Amerika'nın ardından, Avrupa'da da bir tesisinde üretime ara verdiğini duyurdu.

Şimdiye kadar Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

Japon otomobil markası Toyota ise üretime verdiği arayı genişletti. Şirket, küresel çip krizi nedeniyle Çekya'daki tesisinde üretime 14 günlük ara verdiğini açıkladı. Söz konusu tesiste, Avrupa pazarına yönelik küçük segmentte otomobiller üretiliyor.

ABD'DE DE ÜRETİM DURMUŞTU

Toyota geçtiğimiz hafta da Kuzey Amerika'daki tesislerinde üretime ara verdiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedilmişti.

Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modellerinin üretime verilen aradan etkileneceği aktarılmıştı.

Yapılan açıklamalarda, başta çip ve diğer elektronik parçaların tedarikinde yaşanan zorlukların üretimi etkilediği ve sorunun çözümüne kadar üretimlere ara verileceği kaydediliyor.