Toyota çip tedarik sorunu nedeniyle 14 fabrikasını daha kapatıyor

Toyota çip tedarik sorunu nedeniyle 14 fabrikasını daha kapatıyor

Toyota Motor, çip tedarik sorunu nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 14 tesisindeki 27 üretim bandını 3 hafta süreyle durduracak.

Son aylarda otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi nedeniyle birçok marka, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Çip tedarik sorunları nedeniyle 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Türkiye'deki üretimini durdurma kararı alan Japon üretici Toyota, kendi ülkesindeki fabrikalarında da sorunlar yaşıyor.

JAPONYA'DA 14 TESİSTE ÜRETİM DURUYOR

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak.

Japon firma, bu uygulamanın daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

ETKİLENECEK MODELLER

3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi.

Öte yandan firma, Tayland ve Vietnam dahil Güney Asya ülkelerinde bulunan üretim tesislerinin, koronavirüs salgını sebebiyle yedek parça sıkıntısı çektiğini bildirdi.



