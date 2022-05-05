Toyota Corolla 40 bin TL zamlandı: İşte mayıs ayı güncel fiyat listesi

Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, mayıs ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Yıllardır ülkemizde üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın mayıs ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarında yaklaşık 40 bin TL'lik artış göze çarpıyor.

Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

Toyota Corolla mayıs ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision - 432 bin 650 TL (Nisan fiyatı: 391 bin 450 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 451 bin 750 TL (Nisan fiyatı: 432 bin 250 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 478 bin 500 TL (Nisan fiyatı: 449 bin 350 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 497 bin 600 TL (Nisan fiyatı: 467 bin 250 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 529 bin 250 TL (Nisan fiyatı: 496 bin 950 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 558 bin 700 TL (Nisan fiyatı: 524 bin 650 TL)