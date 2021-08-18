Toyota Corolla, 50 milyon satış barajını geçti

Toyota, 50 milyonuncu Corolla modelini satarak, aracın dünyanın en popüler modeli olma konumunu daha da güçlendirdi.

1966 yılından bu yana dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Toyota Corolla, Türkiye'de de hibrit versiyonuyla birlikte üretilip, dünyanın çok sayıdaki ülkesine ihraç ediliyor.

Hemen hemen tüm kıtalarda bulunan toplam 12 ayrı fabrikada üretilen Corolla, bugün 150 ülkede satılıyor. Toyota Avustralya verilerine göre ise her 28 saniyede bir kişi yeni Corolla sahibi oluyor.

50 MİLYON SATTI

Toyota, 50 milyonuncu Corolla’sını satarak, modelin dünyanın en popüler modeli olma konumunu daha da güçlendirdi.

Toyota Avustralya satış, pazarlama ve franchise operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Sean Hanley, Corolla’nın başarısının kalitesi, dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine kurulduğunu söyledi.

Toyota Corolla’nın gereksinimleri karşılaması da onu tüm zamanların dünyasında en çok satan otomobili haline geline getirdi.

Markanın efsanesi olmayı başaran model, kendinden 8 yaş daha genç olan ve 40 milyon satış sayısına ulaşmayı bekleyen en yakın rakibi Volkswagen Golf’ün de oldukça önünde.