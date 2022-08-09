Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, ağustos ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Ağustos ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Toyota'nın Ağustos 2022 fiyat listesinde, Corolla'ya zam yapıldığını görüyoruz.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın ağustos ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime gelin yakından bakalım.

Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

Toyota Corolla ağustos ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision - 539 bin 450 TL (Mayıs fiyatı: 432 bin 650 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 563 bin 150 TL (Mayıs fiyatı: 451 bin 750 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 596 bin 350 TL (Mayıs fiyatı: 478 bin 500 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 620 bin 100 TL (Mayıs fiyatı: 497 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 659 bin 450 TL (Mayıs fiyatı: 529 bin 250 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 695 bin 100 TL (Mayıs fiyatı: 558 bin 700 TL)