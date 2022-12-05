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    Toyota Corolla aralık ayı güncel fiyat listesi

    Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, aralık ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:13
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    Toyota Corolla aralık ayı güncel fiyat listesi

    Aralık ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı.

    Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın aralık ayı fiyat listesine yakından bakıyoruz.

    Toyota Corolla fiyatları nasıl değişti

    Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu.

    Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak şu anda otomobilin satış fiyatı 607 bin TL'den başlıyor.

    TOYOTA COROLLA

    Toyota Corolla aralık ayı güncel fiyat listesi

    Toyota Corolla fiyatlarına baktığımızda, şimdilik aralıkta herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz. Otomobilin fiyat listesi şu şekilde:

    Toyota Corolla 1.5 Vision - 607 bin 050 TL
    Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 633 bin 750 TL
    Toyota Corolla 1.5 Dream - 671 bin 150 TL 
    Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 697 bin 850 TL
    Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 742 bin 150 TL 
    Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783  bin 400 TL


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