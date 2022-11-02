Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Toyota, yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu.

Toyota'nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor.

Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10,5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital kokpitiyle sınıfında öne çıkıyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid teknik detaylar

AA'nın haberine göre Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuldu.

Tüm ürün gamında 1,8 litre hibrit motorla sunulan Corolla Cross, yüksek standart donanımlarıyla herkese uygun alternatiflere sahip.

Toyota, Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez 5. jenerasyon hibrit teknolojisine yer verdi.

Toyota'nın 25 yıldan bu yana sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, 5. jenerasyonuyla daha güçlü ve daha keyifli bir sürüş sunarken, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerleri elde edilmesini sağlıyor.

1,8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor.

Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor.

Önden çekişli olarak sunulan Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9-10 saniyede tamamlıyor.

WLTP ölçümlerinde birleşik yakıt tüketimi yalnızca 5,0-5,1 lt/100 km olan Corolla Cross Hybrid, 115-117 g/km karbondioksit emisyon değerine sahip.

Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye fiyatı

Corolla Cross'un fiyatı versiyonlara göre lansman dönemi boyunca 835 bin TL ila 995 bin TL aralığında bulunuyor.