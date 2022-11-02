Petrol
95.46
0.86%
Euro
18.4069
0.26%
Dolar
18.6164
0.16%
Altın
988.21
0.30%
Borsa
4055
0.00%
Bitcoin
384.956
-0.32%
BTXN Coin
10.29
-1.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota, yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu.
    • 02.11.2022 - 08:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota'nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor.

    Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10,5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital kokpitiyle sınıfında öne çıkıyor.

    Toyota Corolla Cross Hybrid teknik detaylar

    AA'nın haberine göre Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuldu.

    Tüm ürün gamında 1,8 litre hibrit motorla sunulan Corolla Cross, yüksek standart donanımlarıyla herkese uygun alternatiflere sahip.

    toyota corolla

    Toyota, Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez 5. jenerasyon hibrit teknolojisine yer verdi.

    Toyota'nın 25 yıldan bu yana sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, 5. jenerasyonuyla daha güçlü ve daha keyifli bir sürüş sunarken, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerleri elde edilmesini sağlıyor.

    1,8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor.

    Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor.

    Önden çekişli olarak sunulan Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9-10 saniyede tamamlıyor.

    WLTP ölçümlerinde birleşik yakıt tüketimi yalnızca 5,0-5,1 lt/100 km olan Corolla Cross Hybrid, 115-117 g/km karbondioksit emisyon değerine sahip.

    toyota corolla hybrid

    Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye fiyatı

    Corolla Cross'un fiyatı versiyonlara göre lansman dönemi boyunca 835 bin TL ila 995 bin TL aralığında bulunuyor.

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla cross


    Üçüncü çeyrekte rekor kâr açıkladı
    Ekonomi

    Üçüncü çeyrekte rekor kâr açıkladı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Togg CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu
    Otomobil

    Togg CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu

    Görüş Bildir