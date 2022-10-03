Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, ekim ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Ekim ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Toyota'nın Ekim 2022 fiyat listesinde, Corolla'ya yine zam yapıldığı görülüyor.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın ekim ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime yakından bakıyoruz.

Toyota Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak şu anda otomobilin satış fiyatı 572 bin 250 TL'den başlıyor.

Toyota Corolla ekim ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision - 572 bin 250 TL (Eylül fiyatı: 550 bin 200 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 597 bin 400 TL (Eylül fiyatı: 574 bin 400 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 632 bin 600 TL (Eylül fiyatı: 608 bin 250 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 657 bin 800 TL (Eylül fiyatı: 632 bin 450 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 699 bin 500 TL (Eylül fiyatı: 672 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 738 bin 400 TL (Eylül fiyatı: 710 bin TL)