Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, eylül ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Eylül ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Toyota'nın Eylül 2022 fiyat listesinde, Corolla'ya zam yapıldığını görüyoruz.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın eylül ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime gelin birlikte bakalım.

Toyota Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

Toyota Corolla eylül ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision - 550 bin 200 TL (Mayıs fiyatı: 539 bin 450 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 574 bin 400 TL (Mayıs fiyatı: 563 bin 150TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 608 bin 250 TL (Mayıs fiyatı: 596 bin 350 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 632 bin 450 TL (Mayıs fiyatı: 620 bin 100 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 672 bin 600 TL (Mayıs fiyatı: 659 bin 450 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 710 bin TL (Mayıs fiyatı: 695 bin 100 TL)