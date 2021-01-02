Toyota Corolla fiyatları: 2021 güncel fiyat listesi

2021 yılına giriş yapmamızla birlikte 1.5 litre motora geçiş yapan Toyota Corolla ve Corolla Hybrid'in fiyatları güncellendi. İşte Toypta Corolla 2021 fiyat listesi...

2021 yılına girmemizle birlikte bazı markalar, otomobillerin fiyatlarında güncelleme yaptı. Bu markalardan biri olan ve ülkemizde de üretim yapan Japon marka Toyota, popüler modeli Corolla fiyatlarında değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz haftalarda Corolla'nın benzinli versiyondaki 1.6 litre motorun yerini 1.5 litre hacimli motorun alacağını haberleri ortaya çıkmıştı. 1 Ocak 2021 itibarıyla bu değişim gerçekleşti ve Corolla Sedan, artık üç silindirli 1.5 litre Dynamic Force motorla satın alınabilecek.

TOYOTA COROLLA FİYATLARI

Toyota Corolla Sedan fiyatları, aralık ayında 190 bin 900 TL'den başlıyordu. Yeni yıl güncellemesiyle birlikte giriş seviyesindeki Vision versiyonunun başlangıç fiyatı 203 bin 600 TL'ye yükseldi. Corolla Sedan'ın fiyat listesindeki değişim ise şu şekilde:

Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da durum pek farklı değil. Aralık ayında 314 bin 550 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT versiyonu yeni yıl güncellemesiyle birlikte 329 bin 150 TL'ye yükselmiş durumda. Corolla Hybrid'in diğer versiyonlarındaki değişim de şöyle:

KAYNAK: DonanımHaber