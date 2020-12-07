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- Toyota Corolla fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Toyota Corolla fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Ülkemizdeki popüler otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, tıpkı diğer şirketler gibi bazı modellerin fiyatlarına zaman yaptı. İşte güncellenmiş Toyota Corolla fiyatları...
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 09:02
Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler ve dolar kurunun yükselmesi, ülkemizde satılan sıfır araç fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
Birçok otomobil üreticisi, aralık ayında yeni zamlarda karşımıza çıktı. Bu üreticilerden biri de ülkemizde hayli popüler olan Toyota.
Japon üretici, ülkemizde en çok tercih edilen Corolla modellerinde fiyat artışına gitti. Fiyat artışından sonra yeni Corolla fiyatları şu şekilde güncellendi:
- Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 TL
- Toyota Corolla 1.6 Vision Multidrive S: 198 bin 950 TL
- Toyota Corolla 1.6 Dream: 209 bin 800 TL
- Toyota Corolla 1.6 Dream Multidrive S: 218 bin 150 TL
- Toyota Corolla 1.6 Flame: 220 bin 950 TL
- Toyota Corolla 1.6 Flame Multidrive S: 229.300 TL
- Toyota Corolla 1.6 Flame X-Pack: 277 bin 800 TL
- Toyota Corolla 1.6 Flame X-Pack Multidrive S: 289 bin 800 TL
- Toyota Corolla 1.6 Passion X-Pack Multidrive S: 323 bin 100 TL
- Toyota Corolla 1.6 Passion X-Pack Multidrive S: 323 bin 100 TL
Salgının etkisini artırması ile gelen üretim ve tedarik sorunları nedeniyle önümüzdeki süreçte sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.