Haberler

Otomobil Haberleri

Toyota Corolla fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Toyota Corolla fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Ülkemizdeki popüler otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, tıpkı diğer şirketler gibi bazı modellerin fiyatlarına zaman yaptı. İşte güncellenmiş Toyota Corolla fiyatları...