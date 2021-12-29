Toyota Corolla fiyatlarında ne kadar indirim oldu: İşte Corolla güncel fiyat listesi

Toyota Corolla fiyatlarında ne kadar indirim oldu: İşte Corolla güncel fiyat listesi

2021 yılına giriş yapmamızla birlikte 1.5 litre motora geçiş yapan Toyota Corolla fiyatlarında kur indirimi yapılmadı. İşte güncel Toyota Corolla fiyatları...

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte birçok marka, otomobil fiyatlarına ciddi zamlar yapmıştı.

Bu markalardan biri olan ve ülkemizde de üretim yapan Japon marka Toyota, popüler modeli Corolla fiyatlarına aralık ayının ilk haftalarında iki kez zam yapmıştı.

Son zamanlarda ise dolar kurunun düşmesi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında çeşitli indirimler yapılıyor. Ancak Toyota Corolla fiyatları, bu indirimlerden nasibini almadı.

TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla fiyatları, bu yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı. Ancak dolar kurunun düşmesi, bu fiyatları aşağıya çekmedi.

İşte yeni Toyota Corolla güncel fiyat listesi:

Toyota Corolla 1.5 Vision - 350 bin 550 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 254 bin 300 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 365 bin 500 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 265 bin 100 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 383 bin 900 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 333 bin 800 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 395 bin 100 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 343 bin 550 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame - 406 bin 650 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 353 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 421 bin 600 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 366 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444 bin 450 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 386 bin 450 TL)