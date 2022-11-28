Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, kasım ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Ekim ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Toyota'nın Kasım 2022 fiyat listesinde, Corolla'ya yine zam yapıldığı görülüyor.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın kasım ayı fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Toyota Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak şu anda otomobilin satış fiyatı 607 bin TL'den başlıyor.

Toyota Corolla Kasım ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision - 607 bin 050 TL (Ekim fiyatı: 572 bin 250 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 633 bin 750 TL (Ekim fiyatı: 597 bin 400 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 671 bin 150 TL (Ekim fiyatı: 632 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 697 bin 850 TL (Ekim fiyatı: 657 bin 800 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 742 bin 150 TL (Ekim fiyatı: 699 bin 500 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783 bin 400 TL (Ekim fiyatı: 738 bin 400 TL)