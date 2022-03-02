Toyota Corolla, mart ayı güncel fiyat listesi

Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, mart ayı için geçerli güncel fiyat listesini derledik.

Yıllardır ülkemizde üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor.

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 381 bin 900 TL'ye kadar yükselmişti.

Öte yandan, fiyat listesine baktığımızda son birkaç ayda Corolla modellerine zam gelmediğini görüyoruz.

TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ - MART 2022

Toyota Corolla 1.5 Vision - 381 bin 900 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 350 bin 550 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 398 bin 400 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 365 bin 500 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 438 bin 350 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 383 bin 900 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 455 bin 850 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 395 bin 100 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 484 bin 850 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 421 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 553 bin 850 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 444 bin 450 TL)