Toyota Corolla modellerine 10 günde ikinci zam: İşte fiyat listesi

2021 yılına giriş yapmamızla birlikte 1.5 litre motora geçiş yapan Toyota Corolla fiyatlarına son 10 günde ikinci kez zam geldi.

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte birçok marka, otomobil fiyatlarına ciddi zamlar yaptı.

Bu markalardan biri olan ve ülkemizde de üretim yapan Japon marka Toyota, popüler modeli Corolla fiyatlarına son 10 günde ikinci kez zam yapma kararı aldı.

TOYOTA COROLLA FİYATLARI

Toyota Corolla fiyatları, bu yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, yeni güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı.

Toyota Corolla Sedan fiyatları, geçtiğimiz yıl aralık ayında 190 bin 900 TL'den başlıyordu.

İşte yeni Toyota Corolla güncel fiyat listesi:

Toyota Corolla 1.5 Vision - 350 bin 550 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 254 bin 300 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 365 bin 500 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 265 bin 100 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 383 bin 900 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 333 bin 800 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 395bin 100 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 343 bin 550 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame - 406 bin 650 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 353 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 421 bin 600 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 366 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444 bin 450 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 386 bin 450 TL)

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495 bin 450 TL (2 Aralık'taki fiyatı: 30 bin 800 TL)

Yeni güncellemeyle birlikte, Toyota'nın yüzde 50 ÖTV diliminde kalan hiçbir modeli kalmadı.

Yalnızca Toyota Yaris'in giriş seviyesindeki 1.0 Vision versiyonu bu dilimde, ancak o da 256 bin TL'lik fiyatıyla sınıra yaklaşıyor. Eğer Yaris'in ÖTV dilimi değişirse, muhtemelen satış fiyatı 350 bin TL seviyesine kadar çıkacak.