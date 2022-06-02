Toyota Corolla modellerine haziranda zam: İşte fiyat listesi

Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, haziran ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Haziran ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Toyota'nın Haziran 2022 fiyat listesinde, Corolla'ya yüzde 6 civarında zam yapıldığını görüyoruz.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın haziran ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime gelin yakından bakalım.

Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

Toyota Corolla haziran ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision - 456 bin 500 TL (Mayıs fiyatı: 4320bin 650 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 476 bin 600 TL (Mayıs fiyatı: 451 bin 750 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 504 bin 850 TL (Mayıs fiyatı: 478 bin 500 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 524 bin 950 TL (Mayıs fiyatı: 497 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 558 bin 350 TL (Mayıs fiyatı: 529 bin 250 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 589 bin 450 TL (Mayıs fiyatı: 558 bin 700 TL)