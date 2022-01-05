Toyota Corolla modellerine yeni yılda yüzde 15 zam: İşte güncel fiyat listesi

2021 yılına giriş yapmamızla birlikte 1.5 litre motora geçiş yapan Toyota Corolla fiyatlarına, 2022'ye girdiğimiz şu günlerde yüzde 15 zam geldi. İşte güncel Toyota Corolla fiyatları...

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte birçok marka, otomobil fiyatlarına ciddi zamlar yapmıştı.

Bu markalardan biri olan ve ülkemizde de üretim yapan Japon marka Toyota, popüler modeli Corolla fiyatlarına aralık ayının ilk haftalarında iki kez zam yapma kararı almıştı.

Son zamanlarda ise dolar kurunun düşmesine rağmen fiyatları aşağıya çekmeyen Toyota, yeni yılla birlikte Corolla modellerine yüzde 15'e varan yeni zamlar yaptı.

TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla fiyatları, bu yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıkmıştı. Son olarak baz model, yeni zamla birlikte 404 bin TL'ye kadar yükseldi.

İşte yeni Toyota Corolla güncel fiyat listesi:

Toyota Corolla 1.5 Vision - 404 bin 250 TL (29 Aralık'taki fiyatı: 254 bin 300 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 421 bin 750 TL (29 Aralık'taki fiyatı: 365 bin 400 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 438 bin 350 TL (29 Aralık'taki fiyatı: 383 bin 900 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 484 bin 850 TL (29 Aralık'taki fiyatı: 395 bin 100 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 421 bin 600 TL (29 Aralık'taki fiyatı: 421 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 511 bin 850 TL (29 Aralık'taki fiyatı: 444 bin 450 TL)