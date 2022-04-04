Toyota Corolla nisan ayı güncel fiyat listesi

Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, nisan ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

Yıllardır ülkemizde üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın nisan ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarında yaklaşık 10 bin TL'den başlayan artış söz konusu.

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 381 bin 900 TL'ye kadar yükselmişti.

TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2022

Toyota Corolla 1.5 Vision - 391 bin 450 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 350 bin 550 TL)

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 432 bin 250 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 365 bin 500 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream - 449 bin 350 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 383 bin 900 TL)

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 467 bin 250 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 395 bin 100 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 496 bin 950 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 421 bin 600 TL)

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 524 bin 650 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 444 bin 450 TL)