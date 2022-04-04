Petrol
105.12
0.70%
Euro
16.23
0.10%
Dolar
14.70
0.10%
Altın
907.16
-0.22%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.594
-0.32%
BTXN Coin
35.31
-1.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Toyota Corolla nisan ayı güncel fiyat listesi

    Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, nisan ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toyota Corolla nisan ayı güncel fiyat listesi

    Yıllardır ülkemizde üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor.

    Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın nisan ayı fiyat listesi açıklandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarında yaklaşık 10 bin TL'den başlayan artış söz konusu.

    Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

    Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı.

    Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 381 bin 900 TL'ye kadar yükselmişti.

    TOYOTA COROLLA

    TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2022

    Toyota Corolla 1.5 Vision - 391 bin 450  TL (31 Aralık'taki fiyatı: 350 bin 550 TL)
    Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 432 bin 250 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 365 bin 500 TL)
    Toyota Corolla 1.5 Dream - 449 bin 350 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 383 bin 900 TL)
    Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 467 bin 250 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 395 bin 100 TL)
    Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 496 bin 950 TL (31  Aralık'taki fiyatı: 421 bin 600 TL)
    Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 524 bin 650 TL (31 Aralık'taki fiyatı: 444 bin 450 TL)


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da çay taştı: Elektrik direği yıkıldı
    3. Sayfa

    Kastamonu'da çay taştı: Elektrik direği yıkıldı

    Kurtlar Vadisi Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali ağızları açık bıraktı! Müge Ulusoy güzelliğiyle büyülüyor..
    Medya

    Kurtlar Vadisi Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali ağızları açık bıraktı! Müge Ulusoy güzelliğiyle büyülüyor..

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Görüş Bildir