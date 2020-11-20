Toyota Corolla, yeni motor seçeneğine kavuştu

Toyota'nın Sakarya fabrikasında üreterek dünyaya ihraç ettiği Corolla Sedan, yeni bir motor seçeneği ile yoluna devam edecek.

1966 yılından bu yana dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Toyota Corolla, 2020 yılının ilk 6 ayında en yakın rakibini 167 bin 354 adet farkla geçerek, dünyada toplam otomobil pazarındaki liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye'de de hibrit versiyonuyla birlikte üretilip, dünyanın çok sayıdaki ülkesine ihraç edilen Toyota Corolla, yeni motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin Sakarya'daki fabrikasında üretilen Corolla Sedan'da halihazırda sunulan 1.6 litre benzinli güç seçeneğinin yerini, 3 silindirli 1.5 litrelik benzinli bir ünite devralacak.

EMİSYON DEĞERLERİ UYGUN

1.5L Dynamic Force isimli yeni güç ünitesinin Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildiği aktarılırken, yeni motorun öncüsüne göre daha küçük bir yapıda ve daha hafif olduğu kaydedildi.

1.5 litrelik benzinli motorun, Corolla'ya yakıt tüketim ve CO2 salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamada, yeni ünitenin daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik sağladığı, WLTP ölçümlerine göre de 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip olduğu belirtildi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, yeni motorun güç ve tork değerleri hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu ünitenin 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilebileceği kaydedildi.