Toyota Corolla'nın SUV versiyonu Corolla Cross tanıtıldı

Toyota, Yaris Cross'un ardından Corolla Cross'u da görücüye çıkardı. Otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmıştı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, şimdi de sevilen modeli Corolla'nın SUV modeli Corolla Cross'u görücüye çıkardı.

YENİ SUV: TOYOTA COROLLA CROSS

Corolla Cross'un Tayland'da gerçekleşen tanıtım etkinliğinde 2 adet motor seçeneği de tanıtıldı.

Bunlardan birisi 2ZR-FBE koduna sahip 1.8 litrelik bir benzinli motor. Bu motor 141 beygir güç ile 175 Nm tork üretiyor ve bu değerleri CVT şanzıman aracılığıyla aracın ön tekerleklerine aktarıyor.

İkinci motor seçeneği ise hibrit bir ünite. Bu hibrit ünite, 600 Volt'luk bir elektrik motoru ve 1.8 litrelik benzinli motordan oluşuyor. Bu sayede araç 100 beygir güç ile 142 Nm tork üretiyor.

İLK BAŞTA TAYLAND'DA SATIŞA ÇIKACAK

Corolla Cross'un iç mekan tasarımı ise yeni Corolla'lar ile neredeyse tamamen aynı görünüyor. Son olarak Corolla Cross'un ilk aşamada Tayland'da, ilerleyen aylarda da dünyanın diğer ülkelerinde satışa çıkacağı açıklandı.

Kaynak: Motor1 Türkiye