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    Toyota Corolla'ya 10 günde ikinci zam: İşte güncel Corolla fiyatları

    Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerine haziran ayında ikinci kez zam geldi. İşte otomobilin güncel fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 09:13
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    Toyota Corolla'ya 10 günde ikinci zam: İşte güncel Corolla fiyatları

    Haziran ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı.

    Toyota'nın Haziran 2022 fiyat listesinde, Corolla'ya yüzde 6 civarında zam yapıldığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

    Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, henüz 10 gün geçmesine rağmen ikinci kez zamlandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime gelin yakından bakalım.

    Corolla fiyatları nasıl değişti

    Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükseldi.

    Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

    TOYOTA COROLLA

    Toyota Corolla haziran ayı güncel fiyat listesi

    Toyota Corolla 1.5 Vision -

    • 1 Haziran: 456 bin 500 TL
    • 10 Haziran: 488 bin 500 TL

    Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

    • 1 Haziran: 476 bin 500 TL
    • 10 Haziran: 510 bin TL

    Toyota Corolla 1.5 Dream

    • 1 Haziran: 504 bin 850 TL
    • 10 Haziran: 540 bin 150 TL

    Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

    • 1 Haziran: 524 bin 950 TL
    • 10 Haziran: 561 bin 700 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S

    • 1 Haziran: 558 bin 350 TL
    • 10 Haziran: 597 bin 300 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

    • 1 Haziran: 589 bin 450 TL
    • 10 Haziran: 630 in 650 TL

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