Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı eklendi

Toyota Corolla; Sedan, Hatchback ve Touring Sports versiyonlarının ardından yeni GR Sport donanımına da kavuştu.

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmıştı.

Şirket, ardından sevilen modeli Corolla'nın SUV modeli Corolla Cross'u geçen hafta görücüye çıkarmıştı.

Japon üretici, şimdi de Corolla'ya GR Sport donanımı ekledi. İç tasarımdaki sportif detayları, jantları ve koltuk tasarımlarıyla dikkat çeken Corolla GR SPORT, zarif ve dikkat çekici Corolla Sedan’a daha genç ve daha dinamik bir görüntü katıyor.

Daha çok genç müşterileri hedefleyen bu versiyonda ön panjur, ayna kapakları, orta sütun ve yan eşiklerde kullanılan piyano siyahı renkler aracın sportif görünüşü vurguluyor.

Aynı zamanda ön tamponun köşelerinde kullanılan C şekilli siyah çerçeveler de aracın yola oturan geniş duruşunu sergiliyor.

Corolla Sedan GR SPORT müşterileri, opsiyon olarak bi-tone gövde renginin yanı sıra kabin ambiyans aydınlatma sistemini ve LED dış ışıklandırmayı da tercih edebiliyorlar.

OCAKTA AVRUPA'YA GELİYOR

Yeni model ülkelerdeki pazar şartlarına göre 1,8 litre hibrit ve 1,6 litre benzinli motorlarla satışa sunulacak. Bu modelin üretimi kasım ayında başlayacak ve 2021’nin Ocak ayından itibaren Avrupa’daki showroomlardaki yerini alacak.