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    Toyota Corolla'ya temmuzda zam: İşte güncel Corolla fiyatları

    Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerine temmuz ayında yine zam geldi. İşte Corolla güncel fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 09:57
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    Toyota Corolla'ya temmuzda zam: İşte güncel Corolla fiyatları

    Temmuz ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı.

    Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

    Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, temmuz ayında yine zamlandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime gelin yakından bakalım.

    Corolla fiyatları nasıl değişti

    Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükseldi.

    Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

    TOYOTA COROLLA

    Toyota Corolla temmuz ayı güncel fiyat listesi

    Toyota Corolla 1.5 Vision

    • Haziran: 488 bin 500 TL
    • Temmuz: 572 bin 600 TL

    Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

    • Haziran: 510 bin TL
    • Temmuz: 550 bin 850 TL

    Toyota Corolla 1.5 Dream

    • Haziran: 540 bin 150 TL
    • Temmuz: 583 bin 450 TL

    Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

    • Haziran: 561 bin 700 TL
    • Temmuz: 606 bin 700 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S

    • Haziran: 597 bin 300 TL
    • Temmuz: 645 bin 250 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

    • Haziran: 630 in 650 TL
    • Temmuz: 681 bin 200 TL

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