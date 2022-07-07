Toyota Corolla'ya temmuzda zam: İşte güncel Corolla fiyatları

Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerine temmuz ayında yine zam geldi. İşte Corolla güncel fiyat listesi.

Temmuz ayına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, temmuz ayında yine zamlandı. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarındaki değişime gelin yakından bakalım.

Corolla fiyatları nasıl değişti

Toyota Corolla fiyatları, geçen yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha gelmiş ve baz modelin fiyatı 391 bin 450 TL'ye kadar yükselmişti.

Toyota Corolla temmuz ayı güncel fiyat listesi

Toyota Corolla 1.5 Vision

Haziran: 488 bin 500 TL

Temmuz: 572 bin 600 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Haziran: 510 bin TL

Temmuz: 550 bin 850 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream

Haziran: 540 bin 150 TL

Temmuz: 583 bin 450 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Haziran: 561 bin 700 TL

Temmuz: 606 bin 700 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S

Haziran: 597 bin 300 TL

Temmuz: 645 bin 250 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S