Toyota Crown Sport tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Crown ailesinin en büyük üyesi şimdilik Japonya pazarına özel olarak tanıtıldı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Toyota, Crown modelini tepeden tırnağa yenilemiş ve model serisine dönüştürmüştü. Söz konusu serinin yeni üyesi Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa çıktı.

4,130 mm'lik uzunluğundaki Crown Sport, 1,087 mm genişliğinde ve yaklaşık olarak 1,549 mm uzunluğunda. Aks aralığı ise 2,768 mm olarak belirlenmiş durumda.

Şu anda Japonya'da, önümüzdeki süreçte ise ABD'de satılacak olan yeni otomobil, yeni ön süspansiyon ve arkadan itişli şekilde satışa çıkıyor.

Toyota Crown Sport, iki farklı motor seçeneğiyle satın alınabilecek. Bunlardan ilki, 2.5 litre E-Four Parallel Hybrid olarak adlandırılan, Toyota'nın kendi kendini şarj eden hibrit sistemi. İkinci seçenek ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem olarak kendini gösteriyor.

İç mekanda ise 12.3 inç boyutunda oldukça büyük bir bilgi - eğlence sistemi yer alacak.

Toyota Crown fiyatı

Toyota Crown Sport, Japonya'daki Tsutsumi fabrikasında üretilecek. Aylık 700 adet satış hedefi bulunan modelin fiyatı 5 milyon 900 bin Yen'den (1.1 milyon TL) başlıyor.