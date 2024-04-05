Toyota: Dizel otomobiller kolay kolay ölmeyecek Toyota'ya göre elektrifikasyon (hibrit) ve sentetik yakıtlar, dizel motorlu araçlara olan ilgiyi artırmaya devam edecek.

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Son yıllarda elektrikli araçların giderek artan popülaritesi, otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

Elektrikli araçların çevre dostu ve ekonomik avantajları, dizel yakıtlı araçların yerini giderek daha fazla alıyor.

Yapılan son araştırmalar, elektrikli araçların satışlarının hızla arttığını ve bu artışın dizel araçların pazar payını azalttığını gösteriyor.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, gelecekte dizel yakıtlı araçların piyasadan kalkması kaçınılmaz hale geliyor.

Toyota: Dizel kolay kolay ölmeyecek

Geçtiğimiz haftalarda son dizel aracını üreten Volvo'nun aksine Toyota, dizel motorların popülarite kaybetmesine rağmen hala uzun bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor.

"Dizel, popülerliğini kaybetmesine rağmen ölmedi. Yakın bir zamanda da ölmeyecek, kat edilecek uzun bir yol var." Bu sözler,

Toyota Avustralya'nın satış ve pazarlama müdürü Sean Hanley, dizel araçların popülerliğini kaybetmesine rağmen yakın zamanda yok olmayacağını söyledi.

Hanley, dizellerin özellikle kamyonlar gibi ağır sınıf araçlar ve büyük SUV'lar için çok güvenilir bir yakıt kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ancak Hanley, dizel motorların piyasada tutunabilmesi için gün geçtikçe daha da katılaşan emisyon kurallarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.