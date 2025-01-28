Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu

AA & Ensonhaber

Brand Finance Global 500 2025 raporuna göre, Toyota'nın marka değeri, bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı.

Bu değerle Toyota, tüm otomotiv markalarını geride bırakarak sektör lideri oldu ve genel sıralamada 18. sıraya yükseldi.

EN YAKIN RAKİBİNDEN 11,7 MİLYAR DOLAR ÖNDE

Toyota'nın otomotiv sektöründeki en yakın rakibiyle arasındaki fark 11,7 milyar dolar olarak belirlendi.

Toyota'nın bu başarısında, müşteri güveni ve teknolojik yenilikler önemli rol oynuyor. Brand Finance tarafından AAA+ marka gücü derecelendirmesi ve 92,3'lük Marka Gücü Endeksi skoru alan Toyota, sürdürülebilir mobilite ve teknolojik yeniliklere odaklanarak müşteri sadakatini ve marka değerini artırdı.

Toyota'nın "Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek" vizyonu, markanın yükselişini sürdürmesinde önemli bir faktör olarak görülüyor.