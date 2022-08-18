Toyota, elektrik krizi nedeniyle Çin'de fabrika kapattı.

Toyota ve CATL elektrik krizindeki kötüleşme nedeniyle Sichuan'daki tesislerindeki üretimi durdurdu.

Japon otomobil üreticisi Toyota ve dünyanın önde gelen batarya şirketi Contemporary Amperex Technology (CATL), kuraklığın neden olduğu elektrik krizinin kötüleşmesi nedeniyle Çin'de fabrika kapatma kararı aldı.

Çin'in Sichuan eyaletindeki fabrikalarını kapatan iki şirket, operasyonların 20 Ağustos'a kadar askıya alınacağını söyledi.

Batarya fabrikasında da üretim durdu

Yerel bir işletme yayınına göre, CATL, Yibin'deki ana lityum batarya merkezinde aynı tarihte faaliyeti durdurdu.

Çin'in en kalabalık eyaletlerinden biri olan Sichuan, hidroelektrik enerjisine oldukça bağımlı.

Bu, iklimlendirme talebini artıran ve hidro barajların gerisindeki rezervuarları kurutan bir ısı dalgasına ve kuraklığa karşı özellikle şehri savunmasız hale getiriyor.