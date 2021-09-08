Toyota, elektrikli araç bataryalarına 13.7 milyar dolar yatırım yapacak

Toyota, elektrikli araç bataryalarına 13.7 milyar dolar yatırım yapacak

Toyota, 2030 yılına kadar batarya geliştirme çalışmalarına ve batarya tedarik sistemine 13.7 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Hibrit otomobilleri ile pazarda 20 yıldır elektrikli araçları ile boy gösteren Toyota, son yıllarda yaşanan tam elektrikli araç rekabetinde rakiplerinin önüne geçmek için planlar yapıyor.

Japon şirket, yapacağı yatırımlar ile özellikle batarya konusunda yeni teknolojiler geliştirerek zirveye oynayacak.

Toyota, kullanılan malzemeler ve hücrelerin yapılandırılma şekli üzerinde çalışarak pillerinin maliyetini yüzde 30 ve daha üzeri oranda düşürmeyi hedefliyor.

13.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirket, bu kapsamda 2030 yılına kadar batarya geliştirme çalışmalarına ve batarya tedarik sistemine 13.7 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Japon üreticinin Baş Teknoloji Sorumlusu Masahiko Maeda, konuya ilişkin olarak, "Araç için kilometre başına kullanılan elektrik miktarının bir göstergesi olan güç tüketimini de, 'bZ4X' ile başlayarak yüzde 30 oranında iyileştirmeyi hedefliyoruz". dedi.

Maeda, Toyota'nın 2020'lerin ortalarında katı hal (solid state) batarya üreteceğini de aktardı. Japon üreticinin önümüzdeki yıllarda Prius gibi hibrit elektrikli araçlarında da katı hal pilleri kullanması bekleniyor.