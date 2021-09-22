Toyota: Elektrikli araçlar milyonlarca iş kaybına neden olacak

Toyota CEO'su Akio Toyoda, tamamen elektrikli araçlara geçiş planlarının Japonya'ya zarar vereceğini ve milyonlarca iş kaybına neden olacağını söyledi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillerin sayısı artmaya devam ederken, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Avrupa, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2030'lu yıllarda karbon emisyonlarını sıfıra indirmek zorunda.

Bu nedenle birçok marka, gelecek yıllarda tamamen elektrikli otomobil satışı yapmaya başlayacak.

Japonya da Avrupa'ya benzer şekilde emisyonları sıfırlamak ve sadece elektrikli otomobillerin satışına izin vermek istiyor. Ancak Toyota bu durumdan oldukça rahatsız.

TOYOTA CEO'SUNDAN ÇAĞRI

Ülkenin en önemli üreticilerinden biri olan Toyota'nın CEO'su Akio Toyoda, Japon Otomotiv Üreticileri Birliği'nin (JAMA) genel toplantısında yaptığı konuşmada yetkilileri bu konuda daha ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Hükümetin tamamen elektrikli araçlara geçiş konusundaki planlarını eleştiren Toyoda, bu durumun Japon otomotiv endüstrisine büyük darbe vuracağını söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toyota CEO'su, "Japonya ihracata dayalı bir ülke ve bu nedenle karbon nötr olma hedefi Japonya için bir istihdam sorunu yaratacak.

Bazı politikacılar tüm araçları elektrikli araca dönüştürmemiz gerektiğini veya imalat sanayinin modasının geçtiğini söylüyor. Ben durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. Japonların işlerini ve hayatlarını korumak için, geleceğimizi de bugüne kadarki çabalarımızla aynı çizgiye getirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İçten yanmalı motora sahip araçların yasaklanmasının üreticiler için büyük bir zorluk yaratacağını belirten Toyoda, "Bu durum 8 milyondan fazla üretimin ve sektördeki 5.5 milyonluk istihdamın çoğunun kaybedilebileceği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.