Toyota, elektrikli araçlara 70 milyar dolar yatıracak

Toyota, otomobillerini 2030 yılına kadar elektrikli hale getirmek için 70 milyar dolar ayıracağını duyurdu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller için şirketlerden dev yatırımlar gelmeye devam ediyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota, elektrikli araçlara geçme planı kapsamında 2030'a kadar ayırdığı bütçeyi 70 milyar dolara çıkardığını duyurdu.

Tam elektrikli otomobillere geçiş için çok fazla acele etmeyen Toyota, yıllık elektrikli satışlarının on yılın sonunda yalnızca 3,5 milyon araca veya mevcut araç satışlarının yaklaşık üçte birine ulaşmasını beklediğini söyledi.

TAHMİNLER VOLKSWAGEN'İN ALTINDA

Bu rakamlar, küresel araç satışlarının yarısının 2030'a kadar pille çalışan otomobiller olacağını öngören Avrupa'nın 1 numaralı otomobil üreticisi Volkswagen'den daha az.

Toyota'nın duyurusu, Tesla'nın bu yıl geleneksel otomobil firmalarını geçmesinden sonra geldi.

Tesla'nın piyasa değeri, ekim ayında 1 trilyon doları aşarak Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford Motor ve General Motors'un toplam değerini geride bırakmıştı.

Kasım ayında Toyota; GM ve Ford da dahil olmak üzere altı büyük otomobil üreticisi tarafından imzalanan ve fosil yakıtlı otomobilleri 2040 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırma taahhüdüne katılmayı reddettmişti.

Japon şirket, o zamana kadar dünyanın tüm bölgelerinin yeşil otomobillere geçişe hazır olmayacağını düşünüyor.