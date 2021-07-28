Toyota: Elektrikli araçlara hızlı geçmek gereksiz

Toyota elektrikli araçlara hızlı geçişin gereksiz olduğunu düşünüyor. Marka, hibrit modellerin öncelikli olarak kullanılmasını istiyor.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller nedeniyle birçok şirket yeni modeller üzerinde çalışıyor.

Aynı zamanda dev markalar, karbon emisyonundaki fosil yakıt payını sıfırlamak ve AB'nin emisyon kurallarına uymak için içten yanmalı motorlardan vazgeçiyor.

TOYOTA, HIZLI GEÇİŞTEN RAHATSIZ

Şimdiye kadar birçok marka, tamamen elektrikli araçlara geçecekleri tarihleri açıklamıştı.

Prius projesi ile hibrit araç kategorisindeki çalışmaların öncüsü olan Toyota, bugün geldiğimiz noktada elektrikli araçlara hızlı geçişten oldukça rahatsız.

Japon üretici, elektrikli araçlara geçişin kesinlikle karşısında olmadığını belirtirken, bunun hızlı olmaması gerektiğini düşünüyor.

Firmaya göre benzinli-elektrikli hibrit modellerle bir geçiş sağlanmalı ve yanında da hidrojen yakıtlı modellerle desteklenmeli.

Kısaca, Toyota'nın büyük yatırım yaptığı hibrit teknolojiler ve hidrojen yakıtlar bu dönüşümde büyük rol oynamalı.

Pek çok uzman, hidrojen yakıtlı motorların ancak kamyon gibi ağır tonajlı araçlarda kullanılabileceğini ve binek araçlarda elektrik motorunun daha avantajlı olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca elektrik dönüşümünü savunan çevreler de Toyota’nın büyük prestij kaybedeceğini belirtiyor.

Bakalım gelecekte Toyota, elektrikli araçlara geçiş sürecinde rakipleriyle mücadele edebilmek için nasıl bir strateji izleyecek?