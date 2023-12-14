Toyota, elektrikli araçlara manuel vites eklemek istiyor Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Toyota, elektrikli otomobillerine manuel vites eklemek için çalışmalar yürüyor.

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Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Toyota'dan manuel vites kararı

Modern otomobillerde giderek azaldığını gördüğümüz manuel vites sistemleri, elektrikli araçların gelişiyle birlikte ise neredeyse unutuldu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Toyota ise manuel vitesten vazgeçmek istemiyor. Şirket, elektrikli otomobillerine manuel vites eklemek için çalışmalar yürüyor.

Toyota, geçtiğimiz aylarda elektrikli araçları için hem sürüş kontrolü hem de debriyaj işlevleriyle donatılacak bir dizi yeni teknolojiyi duyurmuştu.

Şirketin yaptığı patent başvurusu, elektrikli araçlara gelecek yeni manuel vitesin detaylarını gösteriyor.

Patent başvurusunun ayrıntılarına göre sanal manuel şanzımanın altı vitesle sınırlı olmayacağı, bunun yerine sürücülerin sürüş tarzlarına uyacak şekilde çeşitli tork modellerinden seçim yapabilecekleri görülüyor.

Toyota, yeni Lexus UX 300e üzerinde sanal vites teknolojisini test ederken, bu özelliğin ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Sanal manuel viteslerin 2026’dan önce gelmesi beklenmezken teknolojiyi deneyimleyenler sistemin gerçeğine hayli benzer bir şekilde çalıştığını söylüyor.