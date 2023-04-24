Toyota, elektrikli bZ ailesine eklenecek yeni modellerini tanıttı Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda elektrikli bZ ailesine eklenecek yeni modellerini görücüye çıkardı.

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Toyota, geçtiğimiz yıl Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

Marka, bu yıl düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı'nda ise elektrikli bZ ailesine eklenecek yeni modellerini görücüye çıkardı.

2024'te üretim başlayacak

Toyota bZ Sport Crossover ve bZ FlexSpace adı verilen konsept modeller, Japon üreticinin 2026'ya kadar çıkaracağı 10 tam elektrikli modelin parçası olarak 2024'te Çin'de üretime girecek.

Toyota, yeni konseptlerinin teknik özellikleri hakkında bilgi vermedi. Ayrıca üretim versiyonlarının Çin'e özel olup olmayacağı da henüz belli değil.