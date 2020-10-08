Toyota, elektrikli kamyonlarını ABD'de satışa çıkaracak

Toyota, ABD pazarına yönelik elektrikli kamyon geliştirdiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, kamyonun yakıt hücreli olacağı ve 2021'in ilk yarısında tanıtılacağı kaydedildi.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, artık kamyonlar da yavaş yavaş bu akımdan nasibini alıyor.

Japon otomotiv üretici Toyota, ABD'deki elektrikli kamyon yarışına katıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın elektrikli kamyon modeli yakıt hücreli olacak ve ilk etapta ABD'de satışa sunulacak.

2021'DE TANITILACAK

Japon üretici, geçtiğimiz yıl da Japonya pazarı için 25 ton sınıfında bir elektrikli kamyon geliştireceğini duyurmuştu. Toyota'nın ABD'de satışa sunacağı kamyonun, 2021'in ilk yarısında tanıtılacağı belirtildi.

Toyota haricinde, Nikola ve Tesla gibi girişimler ile Volkswagen ve Daimler gibi geleneksel üreticiler de elektrikli ağır ticari araç çalışmaları yürütüyor.