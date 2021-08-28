Toyota, emisyonları düşürmeye devam ediyor

Toyota, hibrit teknolojisi başta olmak üzere elektrik motorlu çözümleriyle emisyonları düşürmede öncü rol oynuyor.

Toyota, sıfır emisyona giden stratejisinde büyük üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon oranıyla öne çıkıyor.

Avrupa’da 10 yıl öncesine göre yeni satılan otomobillerin CO2 emisyon oranları yüzde 24 düşerken, Toyota hibrit teknolojisi başta olmak üzere elektrik motorlu çözümleriyle emisyonları düşürmede öncü rol oynuyor.

EN DÜŞÜK EMİSYONLU MARKA TOYOTA

Toyota, JATO verilerine göre her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçları sayesinde Avrupa’da ana akım üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon ile ilk sırada yer alıyor.

Açıklanan verilere göre Toyota, 2020 satışlarına göre Avrupa’da 94 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor.





Toyota, 20 yılı aşkın hibrit motor deneyimi sayesinde AB’nin ortaya koyduğu sıkı yönetmelikleri karşılamaya ve hedeflerin daha altında CO2 emisyon ortalamaları sunmaya devam ediyor.

Toyota’nın Avrupa’da ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 61 artan hibrit satışları ortalama emisyon oranlarının her geçen yıl düşmesini katkı sağlıyor.Toyota 2025 yılına kadar, global olarak ürün gamında 70’ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise bataryalı elektrikli araç olacak.

Bununla birlikte Toyota’nın 2021’de ilk 6 ayda Batı Avrupa’da tüm satışlarda hibritlerin payı yüzde 69 olarak gerçekleşti ve hibrit satışları bu dönemde, geçen yıla göre yüzde 59 arttı.

Toyota 2025 yılına kadar, global olarak ürün gamında 70’ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise bataryalı elektrikli araç olacak.