Toyota, en düşük emisyona sahip marka oldu

Toyota, en düşük emisyona sahip marka oldu

Toyota, 2020'de toplam satış adetleri baz alınarak gerçekleştirilen ortalama emisyonlara göre, "en düşük CO2 salımına" sahip marka olarak belirlendi.

Karbon emisyonlarını düşürebilmek için hükümetler sert yaptırımlara hazırlanırken, birçok marka tamamen elektrikli araçlara yönelmiş durumda.

Benzinli ve dizel araçlardan tamamen vazgeçmeye hazırlanan otomobil üreticileri, gelecekte daha çevreci modellerle karşımıza çıkacak.

Otomotiv bilgi sağlayıcısı Jato verilerine göre, 2020'de satılan tüm araçların ortalama CO2 emisyonları 97,5 g/km olarak hesaplandı.

AVRUPA'DA EN DÜŞÜK EMİSYON TOYOTA'DA

Toyota'nın Mazda ve Lexus ile kurduğu CO2 havuzundan ortaya çıkan bu rakamlar sonucunda marka, Avrupa'da en az CO2 salımı gerçekleştirmeyi başardı.

Toyota, 2020'de Avrupa'da 489 bin 498 hibrit araç satışı gerçekleştirmiş ve Avrupa toplamında bugüne kadar 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Şirket, bugüne kadar hibrit araç satışlarında 17 milyon 397 bin adede ulaşarak bu alandaki açık ara liderliğini devam ettirdi.

Toyota, sıfır emisyon hedefine giden yolda elektrik motoruna sahip hibrit araçların yanı sıra, dışarıdan da kabloyla şarj edilebilen hibritler, bataryalı elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin son olarak tanıttığı bZ4X konsepti de markanın gelecek dönemdeki yeni elektrikli araçlarının habercisi oldu.