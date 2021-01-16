Toyota Gazoo Racing, GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıttı

Son yarışta Dünya Şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yakında çıkacak hiper yol otomobilinin yarış versiyonu olan GR010 Hybrid'i görücüye çıkardı.

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışacak tamamen yeni GR010 Hybrid hiper yarış aracını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yarışta Dünya Şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yakında çıkacak hiper yol otomobilinin yarış versiyonuyla yeni rakiplere karşı unvanını korumak için savaşacak.

Yeni GR010 Hybrid prototip yarış aracı, takımın Almanya Köln’deki merkezindeki mühendisler ve Japonya’da Higashi-Fuji’deki hibrit motor uzmanlarının iş birliğiyle 18 ay boyunca geliştirildi.

ÖZELLİKLER

Açıklamaya göre, GR010 Hybrid yarış aracı, arka tekerleklere güç veren 680 HP’lik (beygir gücü) 3,5 litre V6 çift turbo ve ön tekerleklere güç veren 272 HP’lik elektrikli motora ev sahipliği yapıyor.

Kurallar gereği toplam gücü 680 HP ile sınırlandırılan GR010 Hybrid’in sofistike elektronikleri, elde edilen hibrit gücüne göre benzinli motorun gücünü ayarlıyor.

Tasarımıyla öne çıkan söz konusu yarış aracı, ilk kez 2020 Le Mans 24 Saat’te gösteri sürüşü yaptı ve geliştirme aşamasında olan GR Super Sport hiper otomobilden ilham aldı.

Toyota Gazoo Racing için bu yeni dönemi vurgulamak adına yarış aracı ve yol otomobili arasındaki güçlü bağı gösteren ikonik GR logolarını kullanıyor.

WEC’de maliyeti düşürme hedefleri kapsamında yeni GR010 Hybrid, yerini aldığı TS050 Hybrid’e göre 162 kilogram daha ağır ve yüzde 32 daha az güce sahip olacak.

Le Mans tur zamanının yaklaşık 10 saniye daha yavaş olması bekleniyor. Bununla birlikte aracın ölçüleri 250 milimetre (mm) daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olarak tasarlandı.



