Toyota Gazoo Racing, Le Mans'ta üst üste 4. kez kazandı

Toyota Gazoo Racing, Le Mans 24 Saat yarışını bir kez daha kazanarak tarihi bir başarıya imza attı

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışan tamamen yeni GR010 Hybrid hiper yarış aracını ocak ayında görücüye çıkarmıştı.

Son yarışta Dünya Şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yeni hiper yol otomobilinin yarış versiyonuyla yeni rakiplere karşı unvanını korumak için savaşmayı planlıyordu.

LE MANS'I KAZANDI

La Sarthe Pisti'ndeki heyecan verici mücadelede Toyota'nın GR010 HYBRID aracı, yarışı ilk sırada tamamlayarak galibiyete imza attı.

Toyota Gazoo Racing takımında 7 numaralı araçla yarışan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez, Le Mans 24 Saat'i kazanan isimler oldu. Dünya şampiyonları, yarışa polden başladı ve 371 turu tamamlayarak yarışın büyük bir bölümüne liderlik etti.

Efsanevi yarışı dördüncü kez üst üste TOYOTA Gazoo Racing alırken, aynı zamanda hiper araçla kazanan ilk takım unvanını da aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, yarışın ardından tüm pilotları tebrik ederek, dayanıklılık yarışlarında verdikleri ciddi mücadelenin teknolojik gelişimi hızlandırdığını aktardı.

2021 WEC sezonunda bir sonraki yarış, 30 Ekim'de Bahreyn’de gerçekleştirilecek. Son yarış ise yine Bahreyn'de 6 Kasım'da yapılacak.

ÖZELLİKLER

Açıklamaya göre, GR010 Hybrid yarış aracı, arka tekerleklere güç veren 680 HP’lik (beygir gücü) 3,5 litre V6 çift turbo ve ön tekerleklere güç veren 272 HP’lik elektrikli motora ev sahipliği yapıyor.

Kurallar gereği toplam gücü 680 HP ile sınırlandırılan GR010 Hybrid’in sofistike elektronikleri, elde edilen hibrit gücüne göre benzinli motorun gücünü ayarlıyor.

Tasarımıyla öne çıkan söz konusu yarış aracı, ilk kez 2020 Le Mans 24 Saat’te gösteri sürüşü yaptı ve geliştirme aşamasında olan GR Super Sport hiper otomobilden ilham aldı.