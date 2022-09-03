Toyota, hafif ticari araç satışında zirveye oynuyor

Toyota, ticari ürün gamında ilk 8 ayda marka adına Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı.

Toyota; Hilux, Proace City ve Proace City Cargo olmak üzere üç araçtan oluşan ticari ürün gamında ilk 8 ayda marka adına Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satış adedini yakaladı.

Ocak-Ağustos döneminde 6 bin 373 adetlik hafif ticari araç satışına imza atan Toyota, ağustos ayında ise 6 bin 289 adet ticari araç satışı gerçekleştirdi ve büyük bir başarı elde etti.

AA'nın haberine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet olarak yüzde 50’lik artış elde edildi. Bununla birlikte Toyota’nın hafif ticari araçlardaki pazar payı geçen yıla göre yüzde 2,2 puan artarak yüzde 6,1’e ulaştı.

En çok Hilux tercih edildi

İlk 8 ayda en çok tercih edilen hafif ticari Toyota modeli, sürüş konforunun yanı sıra efsanevi sağlamlığı, yüksek arazi ve taşıma kapasitesiyle öne çıkan Hilux pick-up oldu. İlk 8 ayda 4 bin 346 müşteri Hilux modelini tercih etti.

Bununla birlikte Ağustos ayında 711 adetlik satış elde eden Hilux, tüm zamanların en yüksek ikinci aylık satışına ulaştı. Hilux pick-up modelini ise, ilk 8 ayda 1.458 adet ile Proace City ve 485 adet ile Proace City Cargo izledi.